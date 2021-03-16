Gaziantep İslahiye Nüfusu 2020 - 2021 |  İslahiye İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Gaziantep İslahiye Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Gaziantep İslahiye nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Gaziantep İslahiye Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İslahiye ilçesinin bağlı bulunduğu Gaziantep ilinde 2 milyon 101 bin 157 kişi yaşamaktadır. Gaziantep ili 6803 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 866 (km²) si İslahiye ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gaziantep İslahiye nüfusu 67 bin 862 kişidir.

Gaziantep Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 101 bin 157 kişidir.

İslahiye İlçe Nüfusu Kaçtır?

67 bin 862 kişidir.

Gaziantep İslahiye Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 12,4 olarak gerçekleşmiştir.

İslahiye İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 31,041761 Enlem : 31,041761

İslahiye İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Gaziantep iline bağlı bulunan İslahiye ilçesinin telefon alan kodu 0 342 şeklinde başlamaktadır.

İslahiye ilçesinin bağlı olduğu Gaziantep İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda İslahiye ilçesinin bağlı olduğu il olan Gaziantep ilinin plaka kodu 27 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020