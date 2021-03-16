Gaziantep Nizip Nüfusu 2020 - 2021 |  Nizip İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Gaziantep Nizip Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Gaziantep Nizip nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Gaziantep Nizip Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Nizip ilçesinin bağlı bulunduğu Gaziantep ilinde 2 milyon 101 bin 157 kişi yaşamaktadır. Gaziantep ili 6803 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 901 (km²) si Nizip ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gaziantep Nizip nüfusu 146 bin 528 kişidir.

Gaziantep Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 101 bin 157 kişidir.

Nizip İlçe Nüfusu Kaçtır?

146 bin 528 kişidir.

Gaziantep Nizip Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 17,4 olarak gerçekleşmiştir.

Nizip İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 37,79324 Enlem : 37,79324

Nizip İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Gaziantep iline bağlı bulunan Nizip ilçesinin telefon alan kodu 0 342 şeklinde başlamaktadır.

Nizip ilçesinin bağlı olduğu Gaziantep İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Nizip ilçesinin bağlı olduğu il olan Gaziantep ilinin plaka kodu 27 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020