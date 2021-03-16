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Gaziantep Yavuzeli Nüfusu 2020 - 2021 |  Yavuzeli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Gaziantep Yavuzeli nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Gaziantep Yavuzeli nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Gaziantep Yavuzeli nüfusunun 22 bin 552 olduğu açıklandı. Haberimizde  Gaziantep Yavuzeli yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Gaziantep Yavuzeli Nüfusu 2020 - 2021 |  Yavuzeli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Gaziantep Yavuzeli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Gaziantep Yavuzeli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Gaziantep Yavuzeli Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yavuzeli ilçesinin bağlı bulunduğu Gaziantep ilinde  2 milyon 101 bin 157 kişi yaşamaktadır. Gaziantep ili 6803 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 510 (km²) si Yavuzeli ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gaziantep Yavuzeli nüfusu 22 bin 552 kişidir.

Gaziantep Yavuzeli Nüfusu 2020 - 2021 |  Yavuzeli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Gaziantep Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 101 bin 157 kişidir.

Yavuzeli İlçe Nüfusu Kaçtır?

22 bin 552 kişidir.

Gaziantep Yavuzeli Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  15,5 olarak gerçekleşmiştir.

Gaziantep Yavuzeli Nüfusu 2020 - 2021 |  Yavuzeli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Yavuzeli İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  37,565586      Enlem :  37,565586

Yavuzeli İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Gaziantep iline bağlı bulunan Yavuzeli ilçesinin telefon alan kodu 0 342 şeklinde başlamaktadır.

Yavuzeli ilçesinin bağlı olduğu Gaziantep İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yavuzeli ilçesinin bağlı olduğu il olan Gaziantep ilinin plaka kodu 27 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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