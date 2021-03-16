Gaziantep Şahinbey Nüfusu 2020 - 2021 |  Şahinbey İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Gaziantep Şahinbey Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Gaziantep Şahinbey nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Gaziantep Şahinbey Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Şahinbey ilçesinin bağlı bulunduğu Gaziantep ilinde 2101157 kişi yaşamaktadır. Gaziantep ili 6803 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 950 (km²) si Şahinbey ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gaziantep Şahinbey nüfusu 931 bin 116 kişidir.

Gaziantep Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 101 bin 157 kişidir.

Şahinbey İlçe Nüfusu Kaçtır?

931 bin 116 kişidir.

Gaziantep Şahinbey Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 4,9 olarak gerçekleşmiştir.

Şahinbey İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 37,2038 Enlem : 37,2038

Şahinbey İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Gaziantep iline bağlı bulunan Şahinbey ilçesinin telefon alan kodu 0 342 şeklinde başlamaktadır.

Şahinbey ilçesinin bağlı olduğu Gaziantep İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Şahinbey ilçesinin bağlı olduğu il olan Gaziantep ilinin plaka kodu 27 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020