Gaziantep Şehitkamil Nüfusu 2020 - 2021 |  Şehitkamil İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Gaziantep Şehitkamil Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Gaziantep Şehitkamil nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Gaziantep Şehitkamil Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Şehitkamil ilçesinin bağlı bulunduğu Gaziantep ilinde 2 milyon 101 bin 157 kişi yaşamaktadır. Gaziantep ili 6803 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,318 (km²) si Şehitkamil ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gaziantep Şehitkamil nüfusu 817 bin 412 kişidir.

Gaziantep Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 101 bin 157 kişidir.

Şehitkamil İlçe Nüfusu Kaçtır?

817 bin 412 kişidir.

Gaziantep Şehitkamil Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 27,9 olarak gerçekleşmiştir.

Şehitkamil İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 37,363392 Enlem : 37,363392

Şehitkamil İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Gaziantep iline bağlı bulunan Şehitkamil ilçesinin telefon alan kodu 0 342 şeklinde başlamaktadır.

Şehitkamil ilçesinin bağlı olduğu Gaziantep İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Şehitkamil ilçesinin bağlı olduğu il olan Gaziantep ilinin plaka kodu 27 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020