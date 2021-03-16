Gaziantep Oğuzeli Nüfusu 2020 - 2021 |  Oğuzeli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Gaziantep Oğuzeli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Gaziantep Oğuzeli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Gaziantep Oğuzeli Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Oğuzeli ilçesinin bağlı bulunduğu Gaziantep ilinde 2 milyon 101 bin 157 kişi yaşamaktadır. Gaziantep ili 6803 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 715 (km²) si Oğuzeli ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gaziantep Oğuzeli nüfusu 32 bin 86 kişidir.

Gaziantep Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 101 bin 157 kişidir.

Oğuzeli İlçe Nüfusu Kaçtır?

32 bin 86 kişidir.

Gaziantep Oğuzeli Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 6,5 olarak gerçekleşmiştir.

Oğuzeli İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 33,108063 Enlem : 33,108063

Oğuzeli İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Gaziantep iline bağlı bulunan Oğuzeli ilçesinin telefon alan kodu 0 342 şeklinde başlamaktadır.

Oğuzeli ilçesinin bağlı olduğu Gaziantep İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Oğuzeli ilçesinin bağlı olduğu il olan Gaziantep ilinin plaka kodu 27 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020