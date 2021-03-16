Gaziantep Nurdağı Nüfusu 2020 - 2021 |  Nurdağı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Gaziantep Nurdağı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Gaziantep Nurdağı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Gaziantep Nurdağı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Nurdağı ilçesinin bağlı bulunduğu Gaziantep ilinde 2 milyon 101 bin 157 kişi yaşamaktadır. Gaziantep ili 6803 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 705 (km²) si Nurdağı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gaziantep Nurdağı nüfusu 40 bin 793 kişidir.

Gaziantep Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 101 bin 157 kişidir.

Nurdağı İlçe Nüfusu Kaçtır?

40 bin 793 kişidir.

Gaziantep Nurdağı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 14,1 olarak gerçekleşmiştir.

Nurdağı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 36,735947 Enlem : 36,735947

Nurdağı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Gaziantep iline bağlı bulunan Nurdağı ilçesinin telefon alan kodu 0 342 şeklinde başlamaktadır.

Nurdağı ilçesinin bağlı olduğu Gaziantep İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Nurdağı ilçesinin bağlı olduğu il olan Gaziantep ilinin plaka kodu 27 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020