Gözler külliyeye çevrildi: Kabine toplantısı bugün yapılacak! Asgari ücret, 3600 ek gösterge, EYT ve koronavirüs masada!

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı iki haftalık aranın ardından bugün yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'de başlayacak olan toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Toplantıda birçok kritik konu masaya yatırılacak.

KORONAVİRÜS SALGINI

Koronavirüs salgını ve aşılamadaki son durumun yanı sıra TURKOVAC aşındaki son durum hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabineye sunum yapması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET

Koronavirüs pandemisi ve döviz kurunda yaşanan artışla birlikte açlık sınırının da altına inen asgari ücretin 2022 yılındaki tutarının belirlenmesi için aralık ayında yapılacak olan asgari ücret görüşmeleri öncesi kabinenin bu konuyu gündeme alacağı ifade ediliyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgili bakanların görüşlerini alacağı kaydediliyor.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Ayrıca sayıları 5 milyona yaklaşan Emeklilikte Yaşa Takılanların durumu ve memurları yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge konusu da toplantıda gündeme gelmesi beklenen başka bir konu olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BİDEN İLE GÖRÜŞMESİ

Kabinede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya'nın Roma şehrinde gerçekleştirilen G-20 Liderler Zirvesi'nde yaptığı siyasi temaslar ve ABD Başkanı Joe Biden ile F-35 savaş uçakları veyahut F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmesi konusunda yaptığı görüşmeler değerlendirilecek.

SINIR ÖTESİ OPERASYON

Sınır ötesinde artan terör saldırıları sonrası sınır ötesi operasyon da masaya yatırılacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kabine üyelerine bu konu hakkında sunum yapması bekleniyor.

Asgari ücret görüşmeleri öncesi TİSK'ten mesaj! "Dengeli bir ücretin belirlenmesi her zamankinden önemli"

Son dakika | Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız

Abdulkadir Selvi, 'Çalışma yürütülüyor' dedi, 2022 yılı asgari ücreti için rakam verdi: 3 bin 500 ya da 3 bin 600 lira olmasının üzerinde duruluyor

Hükümet harekete geçti: Asgari ücret ve emekli maaşları artacak, EYT'liler için çalışma başlatıldı

AK Parti'nin yetkili ismi Vedat Demiröz müjdeleri verdi! "Asgari ücret geçinebilecek bir noktada yayınlanacak" Emekli aylıkları yaşanabilecek noktaya gelecek

AK Parti'den son yılların en kapsamlı çalışması: Bakanlıklara talimat verildi! Asgari ücret, emekli maaşları, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve çiftçiler için destek...

Son dakika: Milyonlar bu açıklamalara kilitlenmişti! "Kimsenin kuşkusu olmasın" diyen Bakan Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge müjdesi

EYT'de formüller belli oldu! Yurtdışı örnekleri inceleniyor!

EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, EYT'lilerin sayısını açıkladı, maliyeti hesapladı! Bugün yasa çıkarsa kaç kişi emekli olacak? Gözler hükümete çevrildi