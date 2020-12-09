Hercai 51. bölüm fragmanı yayınlandı | Miran ve Reyhan'ın Reyhani oyunu büyülüyor!

Herkes tarafından merakla beklenen Hercai 51. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Reyyan ve Miran çocuklarının cinsiyetini öğrenmeye çalışırken Miran'ın Nasuh Şadoğlu'nu dedesi olarak kabul etmesi gösteriliyor. Reyyan ve Miran’ın Aslanbey konağında Reyhani oynaması ise eğlenceli görüntülere sahne oluyor.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai 51. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Midyat'a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu'na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan'ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh'un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran'ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran'ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren'in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat'ın güzelliği dillere destan Reyyan'ı kavuşabilecek mi?

HERCAİ OYUNCULARI

Akın Akınözü

Ebru Şahin

Gülçin Santırcıoğlu

Serhat Tutumluer

Ayda Aksel

Macit Sonkan

Serdar Özer

Oya Unustası

Tansu Taşanlar

İnci Şen

Eda Elif Başlamışlı

Ramo 24. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, Fidan'ın intikamı için harekete geçiyor!

Zümrüdüanka 22. bölüm fragmanı yayınlandı | Serhat, Behram'ı bulabilecek mi?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 43. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız hamile mi?

Alev Alev 6. bölüm fragmanı yayınlandı | Çiçek, Ali ile ilgili ne karar verecek?