Heyelandan kapanan yollar için belediye harekete geçti

Samsun Büyükşehir Belediyesi, heyelan nedeniyle kapanan kırsal mahalle yollarını yeniden ulaşıma açıyor.

Kapanan mahalle yollarını açmak için belediye çalışma başlattı

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri sahada aktif olarak görev yapıyor. Şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen heyelanlar sonucu kapanan mahalle yolları ise Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından tekrar ulaşıma açılıyor. Ekipler 5 mahalle yolundaki çalışmasını sürdürürken bazı bölgelerde ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Atakum ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana gelen toprak kaymasından dolayı bir evin önündeki duvar ve yolun çökmesi sonucu evlerinde mahsur kalan iki kişi ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucunda kurtarıldı.

Haberin Devamı

"Bizi yalnız bırakmadılar"

Yaşadığı anları anlatan Muzaffer Yeni, "Büyük bir gürültü çıktı. Sandık ki kıyamet kopuyor. Baktık ki duvar ve yol çökmüş. Evimizin önü bir anda toprak yığıntısı ile doldu. Allah'a şükrediyoruz ki evin üzerine yıkılmadı. Evin üzerine yıkılsa ölmüştük. Eşimle dedik ki herhalde "biz burada kalacağız, öleceğiz" ama kardeşlerim Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ulaştı. Sağ olsunlar onlar da geldi. Bizi mahsur kaldığımız yerden kurtardı. Başkanımıza ve o ekiplere milyonlarca kez teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizi yalnız bırakmadılar" dedi.

Haberin Devamı

"Umut oldu"

Toprak kaymasının ardından ağabeyine ulaşamaması üzerine 112'yi arayıp yardım istediklerini söyleyen Mustafa Yeni ise "İhbarın ardından Büyükşehir Belediyesi ile irtibat kurduk hemen. Allah razı olsun hemen geldiler. Evin önündeki toprağı çektiler. Ağabeyim ve yengem evden dışarı çıkabildi. Yollar kapalıydı hızla çalıştılar açtılar. Telefonda konuştuğum kişi "sen merak etme amca biz geleceğiz" dedi. O an öyle bir ağladım ki. Ne yapacağımız şaşırmıştık. Telefonda konuştuğum Büyükşehir personelinin o sözleri bize umut oldu. Geldiler kurtardılar. Onlar olmasa biz ne yapardık bilmiyorum. Buraya geleninden onları buraya gönderenine kadar hepsinden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

"Hızla ulaşıma açıyoruz"

Öte yandan Salıpazarı ilçesi Karacaören yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol yine Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı. Toprak kayması sonrasında hızla bölgeye ulaşan ekipler hızla çalışma yaparak kısa sürede yolu tekrar ulaşıma açtı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nda görevli saha sorumlusu Hüseyin Çelik, "Sağanak yağış nedeniyle mahalle yollarımızda hasarlar oluştu. Toprak kayması nedeniyle kapanan yollarımızı ise hızla ulaşıma açıyoruz. İlk önce toprak kayması yaşanan bölgedeki mahallelerimize yoğunlaştık. Tek tek bütün mahallelerimizde yaşanan sorunlarını gidermek için canla başla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Aslan Bircen ise "Allah razı olsun. Ekipler anında gelerek yolumuzu açtı. Gerekli çalışmayı yapıyorlar. Bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

Ayrıca Ayvacık ilçesi Çamalan yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı. Bir taraftan ulaşımı sağlayan ekipler bir taraftan da mahallerdeki kanalları açarak temizlik çalışmaları yürüttü.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den CHP'ye destek mesajı verildi

Yavuz Ağıralioğlu kim, nereli? Yavuz Ağıralioğlu'nun şirketi var mı?

Bursa'da kiracının hayatını değiştiren 22 kuruşluk eksiklik! mahkeme kararıyla kapı dışarı edildi

Ortakları artık ona güvenmiyor, Putin gücünü kaybetti!

Dişi timsahların tek başına üreyebildikleri ortaya çıktı!

Messi'nin yeni adresi belli oldu, açıklama geldi!

Mehmet Şimşek'e destek açıklamasında bulunan Uğur Dündar'a muhalifler linç kampanyası başlattı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yapılan operasyonla Lice de teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

350 mülteciyi barındırmaya İrlanda'nın gücü yetmedi! AB'ye para ödeyecek!

Marmara Denizi'nde hayalet ağlarla mücadele devam ediyor: çevre koruma için önemli adımlar atılıyor