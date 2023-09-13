İbrahim Tatlıses'in hamile gelini Yasemin Şefkatli yeni imajı ile dikkat çekti

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evli olan Yasemin Şefkatli ikiz bebek beklediğini açıklamıştı. İlk ayları zorlu geçiren güzel fenomen imaj değiştirdi. Şefkatli'nin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflardaki yeni imajına beğeni yağdı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli 2021 yılında nikah masasına taşımıştı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çiftten geçtiğimiz haftalarda müjdeli haber gelmişti.



İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebek beklediğini duyurmuştu. Karnı belirginleşen ünlü anne adayı da bir süre sonra güzel haberi kendisi paylaşmıştı.

"Kayınbabam İbrahim Tatlıses, bizden erken davrandı, hamileliğimi ve ikiz bebek sürprizini açıkladı. Çok sevindiği ve çok heyecanlandığı için bizden önce davrandı" diyen Yasemin Şefkatli son halini paylaştı.İlk aylarda zor günler geçiren genç fenomen imaj değiştirdi ve kâkül kesimle dikkat çekti.

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