İbrahim Tatlıses'in hamile gelini Yasemin Şefkatli yeni imajı ile dikkat çekti

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evli olan Yasemin Şefkatli ikiz bebek beklediğini açıklamıştı. İlk ayları zorlu geçiren güzel fenomen imaj değiştirdi. Şefkatli'nin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflardaki yeni imajına beğeni yağdı.

YAYINLAMA
Google News
İbrahim Tatlıses'in hamile gelini Yasemin Şefkatli yeni imajı ile dikkat çekti

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evli olan Yasemin Şefkatli ikiz bebek beklediğini açıklamıştı. İlk ayları zorlu geçiren güzel fenomen imaj değiştirdi. Şefkatli'nin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflardaki yeni imajına beğeni yağdı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli 2021 yılında nikah masasına taşımıştı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çiftten geçtiğimiz haftalarda müjdeli haber gelmişti.

İbrahim Tatlıses'in hamile gelini Yasemin Şefkatli yeni imajı ile dikkat çekti
İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebek beklediğini duyurmuştu. Karnı belirginleşen ünlü anne adayı da bir süre sonra güzel haberi kendisi paylaşmıştı.

İbrahim Tatlıses'in hamile gelini Yasemin Şefkatli yeni imajı ile dikkat çekti

"Kayınbabam İbrahim Tatlıses, bizden erken davrandı, hamileliğimi ve ikiz bebek sürprizini açıkladı. Çok sevindiği ve çok heyecanlandığı için bizden önce davrandı" diyen Yasemin Şefkatli son halini paylaştı.İlk aylarda zor günler geçiren genç fenomen imaj değiştirdi ve kâkül kesimle dikkat çekti.

Deprem bölgesi Malatya’da sağlık hizmetleri aksamadan devam ediyorDeprem bölgesi Malatya’da sağlık hizmetleri aksamadan devam ediyor

Akaryakıta zamlar devam ediyor! Motorinden sonra benzine de zam yoldaAkaryakıta zamlar devam ediyor! Motorinden sonra benzine de zam yolda

Büyükkılıç’tan Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası final müsabakalarına davetBüyükkılıç’tan Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası final müsabakalarına davet

Kaza sonrası ortalık karıştı...Kavga anları kameradaKaza sonrası ortalık karıştı...Kavga anları kamerada

Gaziantep’in eşsiz lezzeti ’beyran’Gaziantep’in eşsiz lezzeti ’beyran’

Bursa Büyükşehir’den istihdam artışı için yeni yol haritasıBursa Büyükşehir’den istihdam artışı için yeni yol haritası

Erzurum’un kirli havası mercek altındaErzurum’un kirli havası mercek altında

Mersin Büyükşehir Belediyesi rehber öğretmenleri velilere tavsiyelerde bulunduMersin Büyükşehir Belediyesi rehber öğretmenleri velilere tavsiyelerde bulundu

Marmarabirlik rekolte beyan alımlarına başladıMarmarabirlik rekolte beyan alımlarına başladı

Esnaf vatandaşlara kösele kemeri tavsiye ediyorEsnaf vatandaşlara kösele kemeri tavsiye ediyor

Erzurum’da baba yadigârı su değirmeniErzurum’da baba yadigârı su değirmeni

Yanan ormanda bilanço dron ile çıkarılıyor, 25 hektar yeniden ağaçlandırılacakYanan ormanda bilanço dron ile çıkarılıyor, 25 hektar yeniden ağaçlandırılacak

Koruyucu tedbirlerle sağlıklı bir toplum oluşturuluyorKoruyucu tedbirlerle sağlıklı bir toplum oluşturuluyor

Reeskont kredisi nedir, kimler faydalanabilir?Reeskont kredisi nedir, kimler faydalanabilir?

Sakaltutan Mahallesi’nde dostluk ve spor bir aradaSakaltutan Mahallesi’nde dostluk ve spor bir arada

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bu yarışmada kaybeden olmadı
Bu yarışmada kaybeden olmadı
Eskişehirli başarılı genç sanatçının başarıları
Eskişehirli başarılı genç sanatçının başarıları
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Usta sanatçı Bedia Akartürk sevenleri ile buluştu
Usta sanatçı Bedia Akartürk sevenleri ile buluştu
Son Haberler
Türkiye - İtalya ümit milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye - İtalya ümit milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Akdenizli balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor
Akdenizli balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor
Su ürünlerinde Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya’nın anahtarı Singapur
Su ürünlerinde Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya’nın anahtarı Singapur
Eskişehir’de tek kulüpten 3 Türkiye şampiyonu çıktı
Eskişehir’de tek kulüpten 3 Türkiye şampiyonu çıktı
Deniz Çakır Bilgehan Baykal'la nikah masasına oturdu!
Deniz Çakır Bilgehan Baykal'la nikah masasına oturdu!
8 yıllık aşk orucunu bozdu! Çağla Şikel Nail Gönenli' ile evlilik konusunda ilk kez konuştu
8 yıllık aşk orucunu bozdu! Çağla Şikel Nail Gönenli' ile evlilik konusunda ilk kez konuştu
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
iOS 17 güncellemesi ne zaman çıkacak, hangi telefonları kapsayacak, özellikleri nelerdir?
iOS 17 güncellemesi ne zaman çıkacak, hangi telefonları kapsayacak, özellikleri nelerdir?
Akaryakıta zamlar devam ediyor! Motorinden sonra benzine de zam yolda
Akaryakıta zamlar devam ediyor! Motorinden sonra benzine de zam yolda
İBB Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda ‘cami’ tartışması yaşandı ''Camiye saygıyı senden mi öğreneceğiz''
İBB Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda ‘cami’ tartışması yaşandı ''Camiye saygıyı senden mi öğreneceğiz''
Ünlü oyuncu Ulaş Ünal, rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu Ulaş Ünal, rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!