İstanbul'un çilesi bitmiyor! Ekrem İmamoğlu'ndan bir zam daha! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde gerçekleştirilen oylama sonucunda, İstanbul'da suya yüzde 13 oranında fiyat artışı kabul edildi. Konutlarda geçerli olan 14,61 TL olan su tarifesi ise 16,50 TL olarak belirlendi.