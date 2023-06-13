İstanbul'un çilesi bitmiyor! Ekrem İmamoğlu'ndan bir zam daha!

İstanbul'un sıkıntıları bitmek bilmiyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) seçilen İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim öncesi ücretsiz su vaadi vermişti.
Ancak İmamoğlu'nun ardı ardına zam girişimleri başladı.
Bu çerçevede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı olan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 1. Olağanüstü Genel Kurulu bugün zam konusuyla bir araya geldi.
SUYA YÜZDE 13 ZAM
Toplantı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla Saraçhane'deki belediye binasının meclis salonunda gerçekleşti.
İstanbul'da suya yüzde 13 oranında zam yapıldığı duyuruldu. Konutlarda 14,61 TL olan tarife ise 16,50 TL'ye yükseltildi.
30 Mayıs tarihinde yapılan Genel Kurul'da, yüzde 12,94 ila 49,62 arasında değişen zam teklifi, Cumhur İttifakı üyelerinin oylarıyla reddedilmişti.
İMAMOĞLU DÖNEMİ SUYA YAPILAN ZAMLAR
Kasım 2019 yüzde 20 zam
Temmuz 2020 yüzde 12 zam
Kasım 2020 yüzde 6 zam
7 Eylül 2021 yüzde 15,62 zam
15 Aralık 2021 17,80 zam
5 Nisan 2022 yüzde 29 zam
13 Eylül 2022 yüzde 40 zam
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