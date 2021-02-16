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Kar tatili olan okullar belli oldu!

2020-2021 eğitim-öğretim döneminin ikinci yarıyılının 15 Şubat'ta başlaması planlanıyordu. Ancak şiddetli kar yağışı nedeniyle bir çok ilde okullar tatil edildi. İşte tüm ayrıntılar...

Kar tatili olan okullar belli oldu!

İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.  Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bir çok ilden peş peşe tatil haberleri gelmeye başladı. İşte okullara kar tatili veren iller...

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Zonguldak

Karabük

Sinop

Sinop'ta okullar tatil mi 16 Şubat 2021? Sinop'ta Salı kar tatili var mı?Sinop'ta okullar tatil mi 16 Şubat 2021? Sinop'ta Salı kar tatili var mı?

Kastamonu

Uşak

Uşak'ta okullar tatil mi 15 Şubat 2021? Uşak'ta Pazartesi kar tatili var mı?Uşak'ta okullar tatil mi 15 Şubat 2021? Uşak'ta Pazartesi kar tatili var mı?

Giresun

Giresun'da okullar tatil mi 16 Şubat 2021? Giresun'da Salı kar tatili var mı?Giresun'da okullar tatil mi 16 Şubat 2021? Giresun'da Salı kar tatili var mı?

Bilecik

Balıkesir

Niğde

Niğde'de bugün okullar tatil mi, kar tatili var mı 16 Şubat? Niğde'de okullar tatil mi son dakika?Niğde'de bugün okullar tatil mi, kar tatili var mı 16 Şubat? Niğde'de okullar tatil mi son dakika?

Bartın

Bartın'da bugün okullar tatil mi son dakika? Bartın'da okullar tatil mi 16 Şubat 2021?Bartın'da bugün okullar tatil mi son dakika? Bartın'da okullar tatil mi 16 Şubat 2021?

Kırıkkale

Kırıkkale'de okullar tatil mi son dakika? Kırıkkale'de bugün okullar tatil mi 16 Şubat 2021?Kırıkkale'de okullar tatil mi son dakika? Kırıkkale'de bugün okullar tatil mi 16 Şubat 2021?

Konya

Kırşehir

Yozgat

Yalova

Yalova'da okullar tatil mi son dakika? Yalova'da bugün okullar tatil mi 16 Şubat 2021?Yalova'da okullar tatil mi son dakika? Yalova'da bugün okullar tatil mi 16 Şubat 2021?

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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