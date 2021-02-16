Kar tatili olan okullar belli oldu!
2020-2021 eğitim-öğretim döneminin ikinci yarıyılının 15 Şubat'ta başlaması planlanıyordu. Ancak şiddetli kar yağışı nedeniyle bir çok ilde okullar tatil edildi. İşte tüm ayrıntılar...
İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bir çok ilden peş peşe tatil haberleri gelmeye başladı. İşte okullara kar tatili veren iller...
HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?
Zonguldak
Karabük
Sinop
Sinop'ta okullar tatil mi 16 Şubat 2021? Sinop'ta Salı kar tatili var mı?
Kastamonu
Uşak
Uşak'ta okullar tatil mi 15 Şubat 2021? Uşak'ta Pazartesi kar tatili var mı?
Giresun
Giresun'da okullar tatil mi 16 Şubat 2021? Giresun'da Salı kar tatili var mı?
Bilecik
Balıkesir
Niğde
Niğde'de bugün okullar tatil mi, kar tatili var mı 16 Şubat? Niğde'de okullar tatil mi son dakika?
Bartın
Bartın'da bugün okullar tatil mi son dakika? Bartın'da okullar tatil mi 16 Şubat 2021?
Kırıkkale
Kırıkkale'de okullar tatil mi son dakika? Kırıkkale'de bugün okullar tatil mi 16 Şubat 2021?
Konya
Kırşehir
Yozgat
Yalova
Yalova'da okullar tatil mi son dakika? Yalova'da bugün okullar tatil mi 16 Şubat 2021?