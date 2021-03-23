Kars Akyaka Nüfusu 2020 - 2021 |  Akyaka İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kars Akyaka Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kars Akyaka nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kars Akyaka Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Akyaka ilçesinin bağlı bulunduğu Kars ilinde 284 bin 923 kişi yaşamaktadır. Kars ili 10193 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 438 (km²) si Akyaka ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kars Akyaka nüfusu 10 bin 454 kişidir.

Kars Toplam Nüfusu Kaçtır?

284 bin 923 kişidir.

Akyaka İlçe Nüfusu Kaçtır?

10 bin 454 kişidir.

Akyaka Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

8 bin 429 kişidir.

Kars Akyaka Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -12,4 olarak gerçekleşmiştir.

Akyaka İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,323679 Enlem : 28,323679

Akyaka İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kars iline bağlı bulunan Akyaka ilçesinin telefon alan kodu 0 474 şeklinde başlamaktadır.

Akyaka ilçesinin bağlı olduğu Kars İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Akyaka ilçesinin bağlı olduğu il olan Kars ilinin plaka kodu 36 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020