Kars Digor Nüfusu 2020 - 2021 |  Digor İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kars Digor Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kars Digor nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kars Digor Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Digor ilçesinin bağlı bulunduğu Kars ilinde 284 bin 923 kişi yaşamaktadır. Kars ili 10193 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,07 (km²) si Digor ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kars Digor nüfusu 21 bin 490 kişidir.

Kars Toplam Nüfusu Kaçtır?

284 bin 923 kişidir.

Digor İlçe Nüfusu Kaçtır?

21 bin 490 kişidir.

Digor Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

19 bin 17 kişidir.

Kars Digor Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -11,1 olarak gerçekleşmiştir.

Digor İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 43,413612 Enlem : 43,413612

Digor İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kars iline bağlı bulunan Digor ilçesinin telefon alan kodu 0 474 şeklinde başlamaktadır.

Digor ilçesinin bağlı olduğu Kars İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Digor ilçesinin bağlı olduğu il olan Kars ilinin plaka kodu 36 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020