Kars Selim Nüfusu 2020 - 2021 |  Selim İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kars Selim Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kars Selim nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kars Selim Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Selim ilçesinin bağlı bulunduğu Kars ilinde 284 bin 923 kişi yaşamaktadır. Kars ili 10193 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,095 (km²) si Selim ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kars Selim nüfusu 22 bin 971 kişidir.

Kars Toplam Nüfusu Kaçtır?

284 bin 923 kişidir.

Selim İlçe Nüfusu Kaçtır?

22 bin 971 kişidir.

Selim Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

17 bin 384 kişidir.

Kars Selim Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 2,7 olarak gerçekleşmiştir.

Selim İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 36,94783 Enlem : 36,94783

Selim İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kars iline bağlı bulunan Selim ilçesinin telefon alan kodu 0 474 şeklinde başlamaktadır.

Selim ilçesinin bağlı olduğu Kars İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Selim ilçesinin bağlı olduğu il olan Kars ilinin plaka kodu 36 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020