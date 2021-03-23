Kars Sarıkamış Nüfusu 2020 - 2021 |  Sarıkamış İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kars Sarıkamış Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kars Sarıkamış nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kars Sarıkamış Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sarıkamış ilçesinin bağlı bulunduğu Kars ilinde 284 bin 923 kişi yaşamaktadır. Kars ili 10193 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 2,004 (km²) si Sarıkamış ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kars Sarıkamış nüfusu 40 bin 158 kişidir.

Kars Toplam Nüfusu Kaçtır?

284 bin 923 kişidir.

Sarıkamış İlçe Nüfusu Kaçtır?

40 bin 158 kişidir.

Sarıkamış Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

24 bin 601 kişidir.

Kars Sarıkamış Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -27,6 olarak gerçekleşmiştir.

Sarıkamış İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,328655 Enlem : 26,328655

Sarıkamış İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kars iline bağlı bulunan Sarıkamış ilçesinin telefon alan kodu 0 474 şeklinde başlamaktadır.

Sarıkamış ilçesinin bağlı olduğu Kars İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Sarıkamış ilçesinin bağlı olduğu il olan Kars ilinin plaka kodu 36 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020