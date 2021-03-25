Kırklareli Babaeski Nüfusu 2020 - 2021 |  Babaeski İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kırklareli Babaeski Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kırklareli Babaeski nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kırklareli Babaeski Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Babaeski ilçesinin bağlı bulunduğu Kırklareli ilinde 361 bin 737 kişi yaşamaktadır. Kırklareli ili 6459 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 667 (km²) si Babaeski ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kırklareli Babaeski nüfusu 47 bin 65 kişidir.

Kırklareli Toplam Nüfusu Kaçtır?

361 bin 737 kişidir.

Babaeski İlçe Nüfusu Kaçtır?

47 bin 65 kişidir.

Babaeski Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

17 bin 946 kişidir.

Kırklareli Babaeski Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -18,5 olarak gerçekleşmiştir.

Babaeski İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,09128 Enlem : 27,09128

Babaeski İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kırklareli iline bağlı bulunan Babaeski ilçesinin telefon alan kodu 0 288 şeklinde başlamaktadır.

Babaeski ilçesinin bağlı olduğu Kırklareli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Babaeski ilçesinin bağlı olduğu il olan Kırklareli ilinin plaka kodu 39 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020