Kırklareli Demirköy Nüfusu 2020 - 2021 |  Demirköy İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kırklareli Demirköy Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kırklareli Demirköy nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kırklareli Demirköy Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Demirköy ilçesinin bağlı bulunduğu Kırklareli ilinde 361737 kişi yaşamaktadır. Kırklareli ili 6459 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 867 (km²) si Demirköy ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kırklareli Demirköy nüfusu 8 bin 829 kişidir.

Kırklareli Toplam Nüfusu Kaçtır?

361 bin 737 kişidir.

Demirköy İlçe Nüfusu Kaçtır?

8 bin 829 kişidir.

Demirköy Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

5 bin 429 kişidir.

Kırklareli Demirköy Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -3,1 olarak gerçekleşmiştir.

Demirköy İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,662395 Enlem : 26,662395

Demirköy İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kırklareli iline bağlı bulunan Demirköy ilçesinin telefon alan kodu 0 288 şeklinde başlamaktadır.

Demirköy ilçesinin bağlı olduğu Kırklareli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Demirköy ilçesinin bağlı olduğu il olan Kırklareli ilinin plaka kodu 39 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020