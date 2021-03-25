Kırklareli Vize Nüfusu 2020 - 2021 |  Vize İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kırklareli Vize Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kırklareli Vize nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kırklareli Vize Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Vize ilçesinin bağlı bulunduğu Kırklareli ilinde 361 bin 737 kişi yaşamaktadır. Kırklareli ili 6459 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,08 (km²) si Vize ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kırklareli Vize nüfusu 28 bin 606 kişidir.

Kırklareli Toplam Nüfusu Kaçtır?

361 bin 737 kişidir.

Vize İlçe Nüfusu Kaçtır?

28 bin 606 kişidir.

Vize Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

13 bin 616 kişidir.

Kırklareli Vize Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 2,3 olarak gerçekleşmiştir.

Vize İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,7668 Enlem : 27,7668

Vize İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kırklareli iline bağlı bulunan Vize ilçesinin telefon alan kodu 0 288 şeklinde başlamaktadır.

Vize ilçesinin bağlı olduğu Kırklareli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Vize ilçesinin bağlı olduğu il olan Kırklareli ilinin plaka kodu 39 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020