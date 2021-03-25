Kırklareli Pınarhisar Nüfusu 2020 - 2021 |  Pınarhisar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kırklareli Pınarhisar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kırklareli Pınarhisar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kırklareli Pınarhisar Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Pınarhisar ilçesinin bağlı bulunduğu Kırklareli ilinde 361 bin 737 kişi yaşamaktadır. Kırklareli ili 6459 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 558 (km²) si Pınarhisar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kırklareli Pınarhisar nüfusu 17 bin 828 kişidir.

Kırklareli Toplam Nüfusu Kaçtır?

361 bin 737 kişidir.

Pınarhisar İlçe Nüfusu Kaçtır?

17 bin 828 kişidir.

Pınarhisar Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

7 bin 234 kişidir.

Kırklareli Pınarhisar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -34,6 olarak gerçekleşmiştir.

Pınarhisar İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,515682 Enlem : 27,515682

Pınarhisar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kırklareli iline bağlı bulunan Pınarhisar ilçesinin telefon alan kodu 0 288 şeklinde başlamaktadır.

Pınarhisar ilçesinin bağlı olduğu Kırklareli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Pınarhisar ilçesinin bağlı olduğu il olan Kırklareli ilinin plaka kodu 39 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020