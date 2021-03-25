Kırklareli Kofçaz Nüfusu 2020 - 2021 |  Kofçaz İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kırklareli Kofçaz Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kırklareli Kofçaz nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kırklareli Kofçaz Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kofçaz ilçesinin bağlı bulunduğu Kırklareli ilinde 361 bin 737 kişi yaşamaktadır. Kırklareli ili 6459 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 547 (km²) si Kofçaz ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kırklareli Kofçaz nüfusu 2 bin 282 kişidir.

Kırklareli Toplam Nüfusu Kaçtır?

361 bin 737 kişidir.

Kofçaz İlçe Nüfusu Kaçtır?

2 bin 282 kişidir.

Kofçaz Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

Bin 672 kişidir.

Kırklareli Kofçaz Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -11,3 olarak gerçekleşmiştir.

Kofçaz İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,156036 Enlem : 27,156036

Kofçaz İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kırklareli iline bağlı bulunan Kofçaz ilçesinin telefon alan kodu 0 288 şeklinde başlamaktadır.

Kofçaz ilçesinin bağlı olduğu Kırklareli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kofçaz ilçesinin bağlı olduğu il olan Kırklareli ilinin plaka kodu 39 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020