Kırklareli Lüleburgaz Nüfusu 2020 - 2021 |  Lüleburgaz İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kırklareli Lüleburgaz Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kırklareli Lüleburgaz nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kırklareli Lüleburgaz Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Lüleburgaz ilçesinin bağlı bulunduğu Kırklareli ilinde 361 bin 737 kişi yaşamaktadır. Kırklareli ili 6459 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,041 (km²) si Lüleburgaz ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kırklareli Lüleburgaz nüfusu 152 bin 192 kişidir.

Kırklareli Toplam Nüfusu Kaçtır?

361 bin 737 kişidir.

Lüleburgaz İlçe Nüfusu Kaçtır?

152 bin 192 kişidir.

Lüleburgaz Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

29 bin 557 kişidir.

Kırklareli Lüleburgaz Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 20 olarak gerçekleşmiştir.

Lüleburgaz İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,351667 Enlem : 27,351667

Lüleburgaz İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kırklareli iline bağlı bulunan Lüleburgaz ilçesinin telefon alan kodu 0 288 şeklinde başlamaktadır.

Lüleburgaz ilçesinin bağlı olduğu Kırklareli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Lüleburgaz ilçesinin bağlı olduğu il olan Kırklareli ilinin plaka kodu 39 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020