Kırklareli Pehlivanköy Nüfusu 2020 - 2021 |  Pehlivanköy İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kırklareli Pehlivanköy Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kırklareli Pehlivanköy nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kırklareli Pehlivanköy Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Pehlivanköy ilçesinin bağlı bulunduğu Kırklareli ilinde 361 bin 737 kişi yaşamaktadır. Kırklareli ili 6459 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 94 (km²) si Pehlivanköy ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kırklareli Pehlivanköy nüfusu 3 bin 484 kişidir.

Kırklareli Toplam Nüfusu Kaçtır?

361 bin 737 kişidir.

Pehlivanköy İlçe Nüfusu Kaçtır?

3 bin 484 kişidir.

Pehlivanköy Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

Bin 863 kişidir.

Kırklareli Pehlivanköy Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -6 olarak gerçekleşmiştir.

Pehlivanköy İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,916335 Enlem : 26,916335

Pehlivanköy İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kırklareli iline bağlı bulunan Pehlivanköy ilçesinin telefon alan kodu 0 288 şeklinde başlamaktadır.

Pehlivanköy ilçesinin bağlı olduğu Kırklareli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Pehlivanköy ilçesinin bağlı olduğu il olan Kırklareli ilinin plaka kodu 39 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020