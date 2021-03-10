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Kırklareli Nüfusu 2020 - 2021 | Kırklareli Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Kırklareli nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Kırklareli nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Kırklareli ilinin nüfusunun 361 bin 737 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Kırklareli yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Kırklareli Nüfusu 2020 - 2021 | Kırklareli Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Kırklareli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kırklareli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kırklareli Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kırklareli nüfusu geçen yıla göre 99 kişi azalarak 361 bin 737 kişi oldu ( 2019 yılında Kırklareli nüfusu 361 bin 836 kişiydi ) . İstanbul ilinde 184 bin 250 erkek, 177 bin 487 kadın yaşamaktadır.

Kırklareli Alan kodu nedir?

Kırklareli ilinin telefon alan kodu 0 288 şeklinde başlamaktadır.

Kırklareli yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Kırklareli ilinin yüz ölçümü 6459 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 54 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Kırklareli Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kırklareli ilinin plaka kodu 39 olarak belirlenmiştir.

Kırklareli Nüfusu 2020 - 2021 | Kırklareli Yüzölçümü nedir?

Kırklareli 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Kırklareli 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 361737

Kırklareli 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 184250             

Kırklareli 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 177487             

Kırklareli 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 54

Kırklareli 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,78 Kişidir.

Kırklareli 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 28,84 olduğu görülmektedir.

Kırklareli 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 25,65 olduğu görülmektedir.

Kırklareli 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 608 kişi boşanmıştır.

Kırklareli 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 2895

Kırklareli 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 262853  

Kırklareli 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 133511

Kırklareli 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 129342     

Kırklareli 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 98884

Kırklareli 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 50739          

Kırklareli 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 48145          

Kırklareli 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 58 kişidir.

Kırklareli Nüfusu 2020 - 2021 | Kırklareli Yüzölçümü nedir?

Kırklareli 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 185070  Kadın : 176766  Toplam : 361836  Nüfus yoğunluğu : 58 kişidir.  

Kırklareli 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 132472  Kadın : 126830  Toplam : 259302  

Kırklareli 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 52598  Kadın : 49936  Toplam : 102534  

Kırklareli 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 185181  Kadın : 175679  Toplam : 360860  Nüfus yoğunluğu : 57 kişidir.  

Kırklareli 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 131931  Kadın : 124819  Toplam : 360860  

Kırklareli 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 53250  Kadın : 50860  Toplam : 104110  

Kırklareli 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 181945  Kadın : 174105  Toplam : 356050  Nüfus yoğunluğu : 57 kişidir.  

Kırklareli 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 129835  Kadın : 123919  Toplam : 253754  

Kırklareli 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 52110  Kadın : 50186  Toplam : 104110  

Kırklareli 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 179122  Kadın : 172562  Toplam : 351684  Nüfus yoğunluğu : 56 kişidir.  

Kırklareli 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 125880  Kadın : 122137  Toplam : 248017  

Kırklareli 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 53242  Kadın : 50425  Toplam : 103667  

Kırklareli 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 177352  Kadın : 169621  Toplam : 346973  Nüfus yoğunluğu : 55 kişidir.  

Kırklareli 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 123388  Kadın : 119630  Toplam : 243018  

Kırklareli 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 53964  Kadın : 49991  Toplam : 103955  

 

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