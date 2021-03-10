Kırklareli Nüfusu 2020 - 2021 | Kırklareli Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Kırklareli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kırklareli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kırklareli Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kırklareli nüfusu geçen yıla göre 99 kişi azalarak 361 bin 737 kişi oldu ( 2019 yılında Kırklareli nüfusu 361 bin 836 kişiydi ) . İstanbul ilinde 184 bin 250 erkek, 177 bin 487 kadın yaşamaktadır.

Kırklareli Alan kodu nedir?

Kırklareli ilinin telefon alan kodu 0 288 şeklinde başlamaktadır.

Kırklareli yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Kırklareli ilinin yüz ölçümü 6459 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 54 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Kırklareli Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kırklareli ilinin plaka kodu 39 olarak belirlenmiştir.

Kırklareli 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Kırklareli 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 361737

Kırklareli 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 184250

Kırklareli 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 177487

Kırklareli 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 54

Kırklareli 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,78 Kişidir.

Kırklareli 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 28,84 olduğu görülmektedir.

Kırklareli 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 25,65 olduğu görülmektedir.

Kırklareli 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 608 kişi boşanmıştır.

Kırklareli 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 2895

Kırklareli 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 262853

Kırklareli 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 133511

Kırklareli 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 129342

Kırklareli 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 98884

Kırklareli 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 50739

Kırklareli 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 48145

Kırklareli 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 58 kişidir.

Kırklareli 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 185070 Kadın : 176766 Toplam : 361836 Nüfus yoğunluğu : 58 kişidir.

Kırklareli 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 132472 Kadın : 126830 Toplam : 259302

Kırklareli 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 52598 Kadın : 49936 Toplam : 102534

Kırklareli 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 185181 Kadın : 175679 Toplam : 360860 Nüfus yoğunluğu : 57 kişidir.

Kırklareli 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 131931 Kadın : 124819 Toplam : 360860

Kırklareli 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 53250 Kadın : 50860 Toplam : 104110

Kırklareli 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 181945 Kadın : 174105 Toplam : 356050 Nüfus yoğunluğu : 57 kişidir.

Kırklareli 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 129835 Kadın : 123919 Toplam : 253754

Kırklareli 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 52110 Kadın : 50186 Toplam : 104110

Kırklareli 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 179122 Kadın : 172562 Toplam : 351684 Nüfus yoğunluğu : 56 kişidir.

Kırklareli 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 125880 Kadın : 122137 Toplam : 248017

Kırklareli 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 53242 Kadın : 50425 Toplam : 103667

Kırklareli 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 177352 Kadın : 169621 Toplam : 346973 Nüfus yoğunluğu : 55 kişidir.

Kırklareli 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 123388 Kadın : 119630 Toplam : 243018

Kırklareli 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 53964 Kadın : 49991 Toplam : 103955