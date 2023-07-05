Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Kimyasal tepkime yoğun duman oluşturdu, göz gözü görmedi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ATY (atıktan türetilmiş yakıt) hazırlama tesisinde kimyasal tepkimeden ötürü yoğun duman ve koku meydana geldi.

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ATY (atıktan türetilmiş yakıt) hazırlama tesisinde kimyasal tepkimeden ötürü yoğun duman ve koku meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından durum kontrol altına alındı.

Olay, Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi Fakülte Caddesi üzerinde bulunan ATY (atıktan türetilmiş yakıt) hazırlama tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimyasal tepkimeden ötürü iş yeri içerisinde yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Durumun fark edilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun dumanı tahliye etmek için iş yeri içerisi ve çevresinde çalışma başlattı. Yoğun dumanlar etrafa beraberinde kokuyla yayıldı. Bölgede adeta göz gözü görmedi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından dumanlar tahliye edildi.

KONUYA İLİŞKİN POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredeki bir vatandaş, "Bu civarda oturuyoruz. Kapı pencere açamıyoruz kokudan. Devamlı aynı şey oluyor burada" dedi.

Öte yandan, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Konuya ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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KAYNAK: İHA

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