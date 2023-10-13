Köpeklerin meskeni halinde geldi! Başıboş köpekler Süleyman Seba’nın mezarını tahrip etti

Şişli ilçesinde bulunan Feriköy Mezarlığı başıboş köpekler tarafından mesken tutuldu. Mezarlıkta onlarca başıboş sokak köpeği bulunurken, başta Süleyman Seba'nın kabri olmak üzere bazı kabirlerin tahribata uğradığı fark edildi.

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Köpeklerin meskeni halinde geldi! Başıboş köpekler Süleyman Seba’nın mezarını tahrip etti

Şişli'de bulunan Feriköy Mezarlığı başıboş köpeklerin meskeni haline geldi. Mezarlıkta onlarca başıboş sokak köpeği bulunurken, başta Süleyman Seba'nın kabri olmak üzere bazı kabirlerin tahribata uğradığı fark edildi. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, yetkililere seslenerek, sevdiklerinin mezarlarına köpekler yüzünden gidemediklerini ifade etti.

Şişli ilçesinde bulunan Feriköy Mezarlığı başıboş köpekler tarafından mesken tutuldu. Sayısının yüzlerce olduğu söylenen sokak köpekleri, mezarlığa ziyarete gelen vatandaşlara saldırıp tehlike oluşturduğu belirtildi. Süleyman Seba, Ali Sami Yen gibi isimlerin de kabirlerinin bulunduğu mezarlıkta, başıboş köpeklerin mezarları eşeleyip kazdığı iddia edildi. Yetkililere seslenen vatandaşlar, duruma bir an önce çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi.

Köpeklerin meskeni halinde geldi! Başıboş köpekler Süleyman Seba’nın mezarını tahrip etti

"Burası Süleyman Seba'nın mezarı. Burayı bile kazdılar"

Süleyman Seba'nın kabrini göstererek, başıboş köpeklerin mezarın üzerine yatıp kazdığını söyleyen mezarda çalışan Kadir Aydoğan, "Burası Süleyman Seba'nın mezarı. Burayı bile kazdılar. Çiçek yaptık, temizledik, ertesi gün geldik, yine aynı. Mezarın üzerine gelip yatıyorlar ve eşeleyip kazıyorlar. Burada yüzlerce köpek var. Özellikle akşamları daha da çoğalıp mezarları kazıyorlar. Mezarların içine yattıkları için gelen ziyaretçiler tedirgin oluyor. Bunlara bir çare bulunsun istiyoruz. Bir tane arkadaşın kolunu ısırdı bir köpek, adamın damarları çıktı. Buraya yeni bir cenaze gömülmüş. Üstünü oyuyorlar. Yarın bir gün toprak biraz daha yumuşadığında iyice oyacaklar. İnsanlar mezarın başına dua etmeye geliyor. Dua edemeden çıkıyor. Geçen gün mezar sahibi geldi. Köpek var ben içeri giremiyorum dedi ve geri çıktı. Bu sene kısırlaştırmaya götürdüler. Daha sonra hayvan daha çok doğdu. Belediyeden toplanmasını istiyoruz. Köpeklerin toplatılıp daha güzel bir yerde beslenmesi daha iyi değil mi?" ifadelerini kullandı.

Köpeklerin meskeni halinde geldi! Başıboş köpekler Süleyman Seba’nın mezarını tahrip etti

"Yüzlerce mezar kazılmış halde"

En az 100 tane köpek olduğunu ve 30, 40 köpeğin mezara gelen ziyaretçileri kovaladığını iddia eden mezar çalışanı Şeref Sümer, "Her yerde köpek var. Bütün mezarlar mahvolmuş. Tahtalara kadar yiyorlar, kazıyorlar. Ziyaretçiler bile geçemiyor buradan. 30, 40 tane köpek ziyaretçilerin peşinden koşuyor. En az 100 tane köpek vardır. Yüzlerce mezar kazılmış halde. En çok yeni cenazeleri kazıyorlar" diye konuştu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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