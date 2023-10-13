Kastamonu’da yaralı olarak bulundu! Tedavisi tamamlanan kartal, doğaya salındı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaralı halde bulunarak veteriner hekimce tedavisi yapılan kartal, tekrar doğal yaşam alanına salındı.

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Kastamonu’da yaralı olarak bulundu! Tedavisi tamamlanan kartal, doğaya salındı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaralı halde bulunarak veteriner hekimce tedavisi yapılan kartal, tekrar doğal yaşam alanına salındı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü DKMP Cide Şefliğince yaralı kartal, vatandaşlardan teslim alındı. Doğa Koruma ve Milli Park ekiplerince teslim alınan kartal, tedavi altına alındı.

Kastamonu’da yaralı olarak bulundu! Tedavisi tamamlanan kartal, doğaya salındı

Veteriner hekimce gerçekleştirilen tedavisinde kartalın yorgun ve bitkin olduğu, kanatlarında hafif zedelenme bulunduğu tespit edildi. Tedavisi tamamlanan kartal, DKMP Cide Şefliğince yeniden doğaya salındı.

Kastamonu’da yaralı olarak bulundu! Tedavisi tamamlanan kartal, doğaya salındı

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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