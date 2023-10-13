Kastamonu’da yaralı olarak bulundu! Tedavisi tamamlanan kartal, doğaya salındı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaralı halde bulunarak veteriner hekimce tedavisi yapılan kartal, tekrar doğal yaşam alanına salındı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü DKMP Cide Şefliğince yaralı kartal, vatandaşlardan teslim alındı. Doğa Koruma ve Milli Park ekiplerince teslim alınan kartal, tedavi altına alındı.

Veteriner hekimce gerçekleştirilen tedavisinde kartalın yorgun ve bitkin olduğu, kanatlarında hafif zedelenme bulunduğu tespit edildi. Tedavisi tamamlanan kartal, DKMP Cide Şefliğince yeniden doğaya salındı.

Turkcell’in Genel Müdürü göreve başladı, yeni Müdür Dr. Ali Taha Koç oldu

Arazi anlaşmazlığında kan döküldü! Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi morgdan alındı

Filistin için eller semaya kalktı! Hakkari'de vatandaşlar sabah namazında dua ettiler

Ekrem İmamoğlu, eleştiriyi kaldıramadı, yeni il başkanı Özgür Çelik'e Cemal Canpolat talimatı verdi

Bursa’da 500 milyon liralık arazi vurgunu! Ünlü işadamlarının ismini kullanıp, köylülerin arazilerine çöktüler!

Faciayı kıl payı atlattı! Lastiği patlayan tır otoyolda karşı şeride geçti

Haberin Devamı

İsrail tarafından abluka altına alınarak ölüme terk edilen Gazze halkına ilk insani yardım Türkiye'den

Marmara denizinde facia! Ukrayna ve Rusya’ya ait gemiler çarpıştı!

Minikler üşümeyecek! İhtiyaç sahibi bin çocuğa mont ve bot yardımı yapıldı

Erzincan-Gümüşhane kara yolunda, seyir halindeki araçtan dumanlar yükseldi!

Edirne'de, gelin ve damat hamama deveyle giderek kültürlerini yaşattı

Esnafa EYT müjdesi, Yaşa takılan milyonlarca esnaf EYT kapsamında emekli olabilecek, İşte detaylar

90'lı yılların meşhur kap kaç olayı Beylikdüzü'nde hortladı! Kadınlar birbirini böyle teselli etti!

Başkent’te başıboş köpekler küçükbaş hayvan sürüsüne saldırdı: 50’den fazla hayvan telef oldu!

Uzmanlar uyardı: Tromboz hastalığı kanser belirtisi olabilir!

Altın, Dolar, Euro ve Borsa'da son durum ne, kaç TL'den alınıp satılıyor? 13 Ekim Cuma güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları

Takside korkunç olay! Kaldırım taşıyla kafasına vurup gasp etmeye çalıştı!

Meğer, Bjelica, Trabzonspor'u çalıştırırken başka bir takımla söz kestiği ortaya çıktı, İşte o takım

35 yıl sonra gelen şok! Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın yıllar sonra bir kızı olduğu ortaya çıktı!