Müslümanların iki büyük bayramından biri olan Kurban Bayramı yaklaşıyor. Dolayısıyla bayram öncesinde birçok kişi " Kurban bayramında oruç tutulur mu? Kurban bayram öncesi, arefe günü, sabahı oruç tutulur mu? " sorularına yanıt aramaya başladı. Diyanet'in İlmihal yayınında ise bu sorunun cevabı çok net bir şekilde verilmiş. İşte Kurban Bayramı hakkında merak edilen soruların yanıtları..

KURBAN BAYRAMINDA ORUÇ TUTULUR MU? KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ, AREFE GÜNÜ, SABAHI ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Peygamber (s.a.s)'in zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet ediliyor. Zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi iyidir. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. İlk gününde ise Kurban Bayramında da oruç tutulmaz (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 48; Kâsânî, Bedâiü?s-sanâî, II, 215, 218)

DİYANET AÇIKLADI: "BAYRAM GÜNLERİ ORUÇ TUTMAK YASAK"

Diyanet bayram günü oruç tutulmadığını belirterek şu açıklamayı yapmıştır. " Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir. Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49). "

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