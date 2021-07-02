Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına 2021 yılında 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi. 6 Haziran'da uygulanan sınavın sonuçları 1 Temmuz'da açıklandı. Puanlarını öğrenen öğrenciler MEB'in yayımladığı lise tercih kılavuzuna göre 5-16 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapacak. Peki LGS tercihi yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir 2021?

LGS TERCİHİ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR 2021?

Tercihlerin okullarda yapılması daha sağlıklı. Tercihler https://e-okul.meb.gov.tr adresinden bireysel olarak yapılabiliyor ancak öğrencilerin tercihlerini mezun oldukları okulda yapmaları tavsiye ediliyor.

Öğrencilerin puanlarına göre değil yüzdelik dilimlerine göre tercih yapması öneriliyor. Bu sebeple, tercih yaparken geçen seneki yerleştirme taban puanlarına göre değil, dönüştürülmüş yüzdelik dilimlere göre tercih yapılması daha doğru olacaktır. Bu süreçte rehber öğretmenlerinizden yardım almanız çok daha iyi olacaktır.

Tercih sürecinde rehber öğretmenlerin uzmanlığından faydalanılması önem arz edecektir.

ÖĞRENCİLER KAÇ TERCİH YAPACAK?

Öğrenciler, LGS puanına göre öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinden en fazla 10 okul tercihi yapma hakkına sahip.

Öğrenciler ilk olarak yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihlerini yapacak. Sonra da LGS puanıyla öğrenci alan okullar için tercihte bulunabilecekler.

YEREL TERCİHLER NASIL OLACAK?

Öğrenciler, tercihlerinden ilk 3 okulu "Kayıt Alanı"ndan seçmek kaydıyla en fazla 5 okul tercih edebilirler. Aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilmektedir.

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