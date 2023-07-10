Maganda kurşunları can almaya devam ediyor, Çatıdan giren kurşunu kurşunu kafasına isabet etti

Kastamonu'da bir düğünde havaya ateş açan şahsın silahından çıkan kurşun prefabrik evin çatısından girerek bir kadını yaraladı.

Olay, Kastamonu il merkezine bağlı Halife Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünde rastgele havaya ateş açan magandanın silahından çıkan mermi A.C.'nin içinde bulunduğu prefabrik evin çatısına isabet etti. Çatıdan içeri giren yorgun mermi A.C.'nin kafasına isabet etti.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

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Kafasından yaralanan A.C.'nin hayati riskinin olmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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