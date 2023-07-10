Demet Akalın'ın Gebze konserine giden bir vatandaş kafasına düşen sert cisimle yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Demet Akalın konserine giden bir vatandaş, nereden geldiği belli olmayan sert bir cismin kafasına gelmesiyle yaralandı.

NERDEN GELDİĞİ BELLİ OLMAYAN BİR CİSİMLE YARALANDI

Olay, Gebze Alaettin Kurt Stadyumu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar Demet Akalın konserine eğlenmeye geldi. Vatandaşlardan birinin kafasına nereden geldiği belli olmayan sert bir cisim temas etti.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan şahsa ambulansta tedavi uyguladı.

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Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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