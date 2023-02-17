Miguel Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miguel Santos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Miguel Santos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Miguel Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Santos 21 Ekim 1994 tarihinde Oeiras şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Miguel José Oliveira Silva Santos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Santos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KSirius Football Management yapmaktadır. Miguel Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Trofense futbol takımında oynamaktadır. CD Trofense takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Miguel Santos'nin CD Trofense ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Miguel Santosboyu ve yaşı kaç

Miguel Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Miguel Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Lourel S15

1 Temmuz 2008 yılında Belenenses S15

1 Temmuz 2009 yılında Belenenses U17

1 Temmuz 2010 yılında Estoril U17

1 Temmuz 2011 yılında Estoril U19

1 Temmuz 2012 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2013 yılında Benfica B

31 Ağu 2016 yılında Port Vale

12 Ocak 2017 yılında Fortuna Sittard

15 Ağu 2018 yılında Astra Giurgiu

19 Ağu 2019 yılında Ac. Clinceni

10 Ağu 2020 yılında Astra Giurgiu

6 Ekim 2020 yılında Roda JC

30 Haziran 2021 yılında Astra Giurgiu

1 Temmuz 2021 yılında Mafra

21 Temmuz 2022 yılında Trofense

Miguel Santos kimdir

Miguel Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Santos şuan CD Trofense takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SL Benfica (2003-2007), SC Lourel (2007/08), CF Belenenses, Estoril Praia

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Miguel Santos nereli

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