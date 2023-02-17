Semeu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Semeu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Semeu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Semeu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Semeu 12 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Semeu Commey şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Semeu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Semeu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Trofense futbol takımında oynamaktadır. CD Trofense takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Semeu'nin CD Trofense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Semeu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Semeu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Semeu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Semeu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2023 yılında Trofense

Semeu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Semeu şuan CD Trofense takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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