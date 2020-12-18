Mucize Doktor 43. bölüm fragmanı yayınlandı | Üçlü çocuğu doğurtabilecek mi?
FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.
MUCİZE DOKTOR FİLMİNİN KONUSU
Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Faruk Bayhan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp uyarladı.
Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan “Mucize Doktor”un ilk bölüm tanıtımında başrolde yer alan Taner Ölmez’in izleyicinin alışık olmadığı bir rolle ekrana geleceğine şahit olmak mümkün.
MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI
Taner Ölmez: Ali Vefa
Reha Özcan: Adil
Özge Özder: Kıvılcım
Onur Tuna: Ferman
Sinem Ünsal: Nazlı
Hazal Türesan:Beliz
Murat Aygen: Tanju
Bihter Dinçel: Selvi
Fırat Altunmeşe: Demir
Hayal Köseoğlu: Açelya
Korhan HERDURAN: Güneş
Merve Bulut: Gülin
Abidin Külçe: Küçük Ali – Çocuk Ali Vefa
Berk TOKTAMIŞOĞLU: Ali’nin Abisi
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