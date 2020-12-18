Mucize Doktor 43. bölüm fragmanı yayınlandı | Üçlü çocuğu doğurtabilecek mi?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Mucize Doktor 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ali'nin yolculardaki belirtileri haber vermesi üzerine uçaktaki herkes karantinaya alınırken Ferman, Nazlı ve Ali Vefa'nın uçakta doğum yapmaya başlayan bir yolcuya yardım ettiği anlar heyecanı arttırıyor.