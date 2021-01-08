Mucize Doktor 45. bölüm fragmanı yayınlandı | Ferman Nazlı'yı asistanı olarak seçiyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Mucize Doktor 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ferman asistanı olarak Nazlı'yı seçerken Nazlı durum karşısında hayrete düşüyor. Yapılacak yüz ameliyatında Ali'nin neler yapacağı da merak konusu oluyor.