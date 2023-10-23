Muğla'da keçi sürüsüne çarpan otomobil 4 keçiyi telef etti!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kırsal yolda yolun karşısına geçen keçi sürüsüne çarpan otomobil 4 keçiyi telef etti, bir keçinin de ayağı kırıldı.

Olay Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi Kıran-Algı Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. 48 DG 549 plakalı araç sürücüsü Algı istikametinden Yerkesik istikametine seyir halinde iken Kıran-Akbük yol ayrımına yakın bölgede yolun karşısına geçmeye çalışan keçi sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile 4 keçi telef oldu, bir keçinin de ayağa kırıldı.

Olay sonrası aracın ön tarafı hasar görürken, Yerkesik Jandarma Karakol komutanlığına bağlı kipler olay yerinde güvenlik önlemi ve tutanak tuttu.

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