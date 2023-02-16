Paulos Abraham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulos Abraham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulos Abraham adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paulos Abraham Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paulos Abraham 16 Temmuz 2002 tarihinde Solna şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsveç,Eritre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paulos Abraham Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Paulos Abraham, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Groningen futbol takımında oynamaktadır. FC Groningen takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Paulos Abraham'nin FC Groningen ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Paulos Abraham Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/paulosabraham_/

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Paulos Abraham Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paulos Abraham isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Paulos Abraham Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paulos Abraham futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2020 yılında Brommapojkarna

17 Mart 2020 yılında AIK

1 Şubat 2021 yılında FC Groningen

30 Haziran 2021 yılında AIK

1 Temmuz 2021 yılında FC Groningen

Paulos Abraham Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paulos Abraham şuan FC Groningen takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Paulos Abraham Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IF Brommapojkarna (-2019)

İsveç U21 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 11 numaralı formasıyla 17 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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