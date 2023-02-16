Thijmen Blokzijl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thijmen Blokzijl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thijmen Blokzijl kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thijmen Blokzijl ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Thijmen Blokzijl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thijmen Blokzijl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thijmen Blokzijl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thijmen Blokzijl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thijmen Blokzijl 25 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur.  Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thijmen Blokzijl Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thijmen Blokzijl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Groningen U21 futbol takımında oynamaktadır. FC Groningen U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thijmen Blokzijl'nin FC Groningen U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Thijmen Blokzijlboyu ve yaşı kaç

Thijmen Blokzijl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thijmen Blokzijl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Thijmen Blokzijl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thijmen Blokzijl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Quick 1887 Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Groningen Altya

1 Temmuz 2020 yılında Groningen U18

1 Temmuz 2022 yılında Groningen U21

Thijmen Blokzijl kimdir

Thijmen Blokzijl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thijmen Blokzijl şuan FC Groningen U21 takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Velocitas (2010-2015), Be Quick (2015-2016), FC Groningen (2016-2022)

Thijmen Blokzijl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hollanda U18 takımında 13 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U17 takımında 3 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U15 takımında 12 numaralı formasıyla 1 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Thijmen Blokzijl nereli

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