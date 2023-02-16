Matej Chalus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Chalus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Chalus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Chalus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Chalus 2 Şubat 1998 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matěj Chaluš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Chalus Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESAM yapmaktadır. Matej Chalus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Groningen futbol takımında oynamaktadır. FC Groningen takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matej Chalus'nin FC Groningen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matej Chalus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Chalus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matej Chalus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Chalus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Příbram U19

1 Ocak 2016 yılında 1.FK Příbram

4 Ağu 2017 yılında Slavia Prag

6 Eylül 2017 yılında Mlada Boleslav

20 Şubat 2019 yılında Slavia Prag

21 Şubat 2019 yılında 1.FK Příbram

30 Haziran 2019 yılında Slavia Prag

9 Temmuz 2019 yılında Slovan Liberec

2 Şubat 2022 yılında Malmö FF

27 Ocak 2023 yılında FC Groningen

30 Haziran 2023 yılında Malmö FF

Matej Chalus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Chalus şuan FC Groningen takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matej Chalus Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AC Sparta Praha (2005-2006), FK Jablonec (2006-2007), AC Sparta Praha (2007-2011), Bohemians Praha 1905 (2011-2015), 1.FK Příbram (2015)

Çek Cumhuriyeti takımında 6 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 3 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 3 numaralı formasıyla 31 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 20 numaralı formasıyla 27 Ağu 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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