Matej Chalus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Chalus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matej Chalus kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matej Chalus ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Matej Chalus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Chalus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Chalus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Chalus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Chalus 2 Şubat 1998 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matěj Chaluš şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Chalus Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESAM yapmaktadır. Matej Chalus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Groningen futbol takımında oynamaktadır. FC Groningen takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matej Chalus'nin FC Groningen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matej Chalusboyu ve yaşı kaç

Matej Chalus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Chalus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Matej Chalus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Chalus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Příbram U19

1 Ocak 2016 yılında 1.FK Příbram

4 Ağu 2017 yılında Slavia Prag

6 Eylül 2017 yılında Mlada Boleslav

20 Şubat 2019 yılında Slavia Prag

21 Şubat 2019 yılında 1.FK Příbram

30 Haziran 2019 yılında Slavia Prag

9 Temmuz 2019 yılında Slovan Liberec

2 Şubat 2022 yılında Malmö FF

27 Ocak 2023 yılında FC Groningen

30 Haziran 2023 yılında Malmö FF

Matej Chalus kimdir

Matej Chalus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Chalus şuan FC Groningen takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AC Sparta Praha (2005-2006), FK Jablonec (2006-2007), AC Sparta Praha (2007-2011), Bohemians Praha 1905 (2011-2015), 1.FK Příbram (2015)

Matej Chalus Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti takımında 6 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 3 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 3 numaralı formasıyla 31 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 20 numaralı formasıyla 27 Ağu 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Matej Chalus nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Timo Jansink kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timo Jansink Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Timo Jansink kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timo Jansink Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Levent Aktug kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levent Aktug Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Levent Aktug kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levent Aktug Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Max Svensson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Svensson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Max Svensson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Svensson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Osman Efe Uzun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osman Efe Uzun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Osman Efe Uzun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osman Efe Uzun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları