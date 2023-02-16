Johan Hove kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Hove Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Hove adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Hove Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Hove 7 Eylül 2000 tarihinde Sogndal şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Hove Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Johan Hove, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Groningen futbol takımında oynamaktadır. FC Groningen takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Johan Hove'nin FC Groningen ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Johan Hove Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/johanhove/

Johan Hove Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johan Hove isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Johan Hove Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Hove futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağu 2016 yılında Sogndal IL

13 Ağu 2018 yılında Strømsgodset

17 Ocak 2023 yılında FC Groningen

Johan Hove Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Hove şuan FC Groningen takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Johan Hove Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sogndal IL

Norveç U21 takımında 8 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 3 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 15 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 14 numaralı formasıyla 13 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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