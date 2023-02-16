Oliver Antman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Antman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Antman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Antman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Antman 15 Ağu 2001 tarihinde Vantaa şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Antman Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FTC yapmaktadır. Oliver Antman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Groningen futbol takımında oynamaktadır. FC Groningen takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oliver Antman'nin FC Groningen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oliver Antman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Antman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Oliver Antman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Antman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında TiPS

1 Şubat 2018 yılında IF Gnistan

31 Ağu 2018 yılında Nordsjaell. U19

1 Temmuz 2019 yılında Nordsjaelland

31 Ocak 2023 yılında FC Groningen

30 Haziran 2023 yılında Nordsjaelland

Oliver Antman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Antman şuan FC Groningen takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oliver Antman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Korson Palloseura (-2010), HJK Helsinki (2011-2013), CF Damm (2014), Legirus Inter (2015-2016), Tikkurilan Palloseura (2017), IF Gnistan (2018)

Finlandiya takımında 11 numaralı formasıyla 26 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Finlandiya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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