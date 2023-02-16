Elvis Manu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvis Manu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elvis Manu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elvis Manu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Elvis Manu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvis Manu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elvis Manu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elvis Manu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elvis Manu 13 Ağu 1993 tarihinde Dordrecht şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Hollanda,Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elvis Manu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Elvis Manu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Groningen futbol takımında oynamaktadır. FC Groningen takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Elvis Manu'nin FC Groningen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elvis Manuboyu ve yaşı kaç

Elvis Manu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elvis Manu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Elvis Manu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elvis Manu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Feyenoord U19

31 Ağu 2012 yılında Excelsior

30 Haziran 2013 yılında Feyenoord U19

1 Temmuz 2013 yılında Feyenoord

9 Ocak 2014 yılında SC Cambuur

30 Haziran 2014 yılında Feyenoord

29 Ağu 2015 yılında Brighton

1 Şubat 2016 yılında Huddersfield

30 Mart 2016 yılında Brighton

1 Ocak 2017 yılında Go Ahead Eagles

8 Mayıs 2017 yılında Brighton

10 Temmuz 2017 yılında Gençlerbirliği

4 Temmuz 2018 yılında Akhisarspor

1 Temmuz 2019 yılında BJ Renhe

18 Haziran 2020 yılında Kulüpsüz

16 Ağu 2020 yılında Ludogorets

28 Şubat 2022 yılında Wisla Krakow

3 Ağu 2022 yılında Botev Plovdiv

31 Ocak 2023 yılında FC Groningen

30 Haziran 2023 yılında Botev Plovdiv

Elvis Manu kimdir

Elvis Manu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elvis Manu şuan FC Groningen takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Amstelwijck, SSW, Feyenoord

Elvis Manu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hollanda U21 takımında 17 numaralı formasıyla 8 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Elvis Manu nereli

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