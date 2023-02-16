Aimar Sher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aimar Sher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aimar Sher kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aimar Sher ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aimar Sher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aimar Sher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aimar Sher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aimar Sher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aimar Sher 20 Aralık 2002 tarihinde Kirkuk şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İsveç,Irak uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aimar Sher Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BHM Sports Agency yapmaktadır. Aimar Sher, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Groningen futbol takımında oynamaktadır. FC Groningen takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aimar Sher'nin FC Groningen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aimar Sherboyu ve yaşı kaç

Aimar Sher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aimar Sher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aimar Sher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aimar Sher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2020 yılında IK Frej Täby

30 Kasım 2020 yılında Hammarby

19 Ağu 2021 yılında Spezia Calcio

17 Ocak 2023 yılında FC Groningen

30 Haziran 2024 yılında Spezia Calcio

Aimar Sher kimdir

Aimar Sher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aimar Sher şuan FC Groningen takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mälarhöjdens IK, Enskede IK (-2013), Hammarby IF (2014-2019)

Aimar Sher Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U16 takımında 8 numaralı formasıyla 18 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Aimar Sher nereli

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