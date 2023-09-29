Pendik’te dehşet anları kameraya yansıdı! İstinat duvarı arabaların üzerine çöktü!

Pendik'te yağış nedeniyle istinat duvarı içinde bir kişinin bulunduğu servis aracının üzerine çöktü. Çökmenin hemen ardından çekilen görüntüde panik anları kameraya yansıdı.
Çöken duvarın altındaki servis aracından 4 kişi yaralı kurtarılırken, sıkışan 1 kişiye serum takarak müdahale edildi.
Olay, Pendik Kurtköy'de sabah saatlerinde meydana geldi. Yağış nedeniyle istinat duvarı içerisinde bir kişinin bulunduğu servis aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araç içerisinde sıkışan kişiyi yaklaşık 1 saat sonra kurtardı. Yeni çıkan görüntülerde ise duvarın çöktüğü anın hemen sonrasında araç içerisindeki vatandaşların panik ile araçtan çıktıkları görülüyor.
Çöken duvarın altındaki servis aracından 4 kişi yaralı kurtarılırken, sıkışan 1 kişiye serum takarak müdahale edildi.
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KAYNAK: İHA