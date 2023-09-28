Manisa TSO Meslek Komiteleri Müşterek İstişare Toplantısıda buluştu

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komiteleri Müşterek İstişare toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Meclis Başkanı Ümit Türek, Manisa TSO Meslek Komitesi Başkanları, Genel Sekreter Filiz Kavallı, Genel Sekreter Yardımcısı Nermin Dedeoğlu ve Manisa TSO Hukuk Danışmanı Avukat Zeynep Paçacı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

"SİZLERİN SESİ OLMAYA GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen, oda bünyesinde çalışmalarını yürüten meslek komitelerinin sorunlarının, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin görüşülerek değerlendirildiği ve sektörler arası dayanışmanın amaçlandığı toplantıda meslek komitesi üyeleri söz alarak, sektörleriyle ilgili beklentilerini ve sıkıntılarını dile getirdi. Üyelerden gelen talep ve sıkıntıları yakından takip ettiklerinin de altını çizen Başkan Mehmet Yılmaz, "Özellikle çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarla sürekli iletişim halindeyiz. Sizlerin sesi olmaya gayret gösteriyoruz. Bu bağlamda bizimle iletişim içinde olmanız çok kıymetli. Çünkü sizden gelen talepler bizlere de yol göstermekte" dedi.

Sorunların çözümü noktasında ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile iyi iş birliği içinde olmanın önemini vurgulayan Başkan Mehmet Yılmaz, "Bugün de bunun güzel bir örneğini yaşıyoruz. Bu bağlamda göreve geldiğimizden beri sorunların çözülmesi noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik. İlgili kurumlar ile sürekli bir biçimde diyalog halinde olduk. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak sizlerden aldığımız güç ile Manisa iş dünyasının sıkıntılarını çözme noktasında adımlar atıyoruz. Bunlar kolay olmuyor ama eldeki şartların hepsini zorluyoruz. Sorunların çözümü yolunda ilerlemeye çalışıyoruz" dedi.

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