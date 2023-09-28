Böyle evlat olmaz olsun! Tartıştığı anne ve babasını gözünü kırpmadan bıçakladı!

Karabük'ün Eflani ilçesinde psikolojik tedavi gören bir kişi tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Çemci köyünde meydana geldi. Psikolojik sorunları olan ve tedavi gören Kadir Kütük (35) isimli şahıs, sabah saatlerinde babası İlhan (68) ve annesi Zekiye Kütük (65) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın üzerinden mutfaktan aldığı bıçak ile önce babasını ardından ise annesini bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine durum Jandarma ve sağlık ekipleri bildirildi. Köye ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, baba İlhan Kütük'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yandan anne ve babasını bıçakla yaralayan İlhan Kütük Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, şahsın psikolojik sorunları olduğu ve psikiyatri servisinde tedavi gördüğü öğrenildi.

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