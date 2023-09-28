6. Türkiye-İran "Sınır İlleri Ekonomik İş Birliği'nin toplantısını Yüksekova'da gerçekleştirildi.

İran'dan gelen heyet, Vali Ali Çelik ve Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit tarafından Yüksekova'da karşılamasının ardından toplantının yapılacağı otele geçildi.

YAYINLAMA
Google News
6. Türkiye-İran "Sınır İlleri Ekonomik İş Birliği'nin toplantısını Yüksekova'da gerçekleştirildi.

Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında, İran heyetiyle "Sınır İlleri Ekonomik İş Birliği" toplantısı Yüksekova ilçesinde yapıldı.

6. Türkiye-İran "Sınır İlleri Ekonomik İş Birliği'nin toplantısını Yüksekova'da gerçekleştirildi. İran'dan gelen heyet, Vali Ali Çelik ve Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit tarafından Yüksekova'da karşılamasının ardından toplantının yapılacağı otele geçildi. İran heyeti ile birlikte yapılan toplantıda, Esendere Sınır Kapısı'nda yaşanan sorunlar ve sorunların çözümü için yapılacak çalışmaları görüşülürken, heyetle "Sınır İlleri Ekonomik İş Birliği" gerçekleştirildi. Sorunların çözümü noktasında iki ülkenin de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirileceğinin belirtildiği toplantıda Vali Ali Çelik, "İki ülke arasındaki bağların güçlendiğini görmek çok güzel. İran heyetinin ülkemize gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten memnunuz. Bu toplantı iki ülke için hayırlı olsun" dedi.

6. Türkiye-İran "Sınır İlleri Ekonomik İş Birliği'nin toplantısını Yüksekova'da gerçekleştirildi.

Yapılan toplantının ardında İran heyeti tekrardan Vali Çelik ve Kaymakam Çimşit tarafından Esendere Sınır Kapısı'ndan ülkeleri İran'a uğurlandı.

Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı, sıcaklıklar ne kadar? 28 Eylül Perşembe hava durumuBu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı, sıcaklıklar ne kadar? 28 Eylül Perşembe hava durumu

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: Yasa dışı tütün mamulü üretimi yapan suç örgütü üyelerine operasyon düzenlendiİçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: Yasa dışı tütün mamulü üretimi yapan suç örgütü üyelerine operasyon düzenlendi

Şanlıurfa'da seyir halindeki su yüklü tır asfaltın aniden yarılması ile yolun içine düştüŞanlıurfa'da seyir halindeki su yüklü tır asfaltın aniden yarılması ile yolun içine düştü

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hem eğitim hem de üretim yapılıyorBayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hem eğitim hem de üretim yapılıyor

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova'da son dönemde yaşananlarla ilgili çok sert açıklamalarda bulunduKosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova'da son dönemde yaşananlarla ilgili çok sert açıklamalarda bulundu

Adana'da nişanlısının babasıyla kavga edip çatışan genç, başından ve karnından vurulup öldüAdana'da nişanlısının babasıyla kavga edip çatışan genç, başından ve karnından vurulup öldü

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor maçı sonrası Salih Ucan'ı iterek sert tepki gösterdiBeşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor maçı sonrası Salih Ucan'ı iterek sert tepki gösterdi

Mersin’de korkunç olay! Bir kadın yatak odasında boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunduMersin’de korkunç olay! Bir kadın yatak odasında boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Ankara Polatlı’da gezmek için evinden çıkan 16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyorAnkara Polatlı’da gezmek için evinden çıkan 16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor

Tekirdağ’da korkunç iş kazası! Makineye kapılan işçi başından ve elinden feci şekilde yaralandıTekirdağ’da korkunç iş kazası! Makineye kapılan işçi başından ve elinden feci şekilde yaralandı

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştüSuudi Arabistan'ın Mekke şehrinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü

İlham Aliyev'den Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerle ilgili çok önemli açıklama!İlham Aliyev'den Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerle ilgili çok önemli açıklama!

Eski eşini zorla arabaya bindirip darp etti, araç kaza yapınca silah kabzası ile dövüp kaçtıEski eşini zorla arabaya bindirip darp etti, araç kaza yapınca silah kabzası ile dövüp kaçtı

CHP Genel Başkan Adayı Örsan Öymen İmam hatip okulları ve Kur'an kurslarını hedef aldı skandal açıklamalarda bulundu!CHP Genel Başkan Adayı Örsan Öymen İmam hatip okulları ve Kur'an kurslarını hedef aldı skandal açıklamalarda bulundu!

Melek Mosso, klibinde oynayan manken sevgilisiyle nişanlandıMelek Mosso, klibinde oynayan manken sevgilisiyle nişanlandı

Depremzede minikler üşümeyecek: Adıyaman'da öğrencilere 300 adet mont dağıtıldıDepremzede minikler üşümeyecek: Adıyaman'da öğrencilere 300 adet mont dağıtıldı

İki katlı ev alev topuna döndü içindeki yaşlı, yatalak kadın feci şekilde can verdiİki katlı ev alev topuna döndü içindeki yaşlı, yatalak kadın feci şekilde can verdi

TPAO'dan müjdeli haber! Günde tam 4 milyon metreküp üretim yapılacakTPAO'dan müjdeli haber! Günde tam 4 milyon metreküp üretim yapılacak

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İlham Aliyev'den Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerle ilgili çok önemli açıklama!
İlham Aliyev'den Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerle ilgili çok önemli açıklama!
Sinop'ta çakallar şehre indi! Büyükbaş ve küçükbaş hayvanları telef etti!
Sinop'ta çakallar şehre indi! Büyükbaş ve küçükbaş hayvanları telef etti!
Ezan sesinden rahatsız oldu camiye ayakkabılarıyla girdi, namaz kılan imamla tartıştı, görüntüler infial yarattı
Ezan sesinden rahatsız oldu camiye ayakkabılarıyla girdi, namaz kılan imamla tartıştı, görüntüler infial yarattı
Kanal D Haber'den skandal haber! Ambulans şoförüne yardım etmek isteyen, duyarlı vatandaşı suçladı!
Kanal D Haber'den skandal haber! Ambulans şoförüne yardım etmek isteyen, duyarlı vatandaşı suçladı!
Son Haberler
Opr. Dr. Abdurrahman Özdemir: "Bel ağrısı ciddiye alınmazsa felce götürebilir"
Opr. Dr. Abdurrahman Özdemir: "Bel ağrısı ciddiye alınmazsa felce götürebilir"
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reeskont faiz oranlarını yükseltti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reeskont faiz oranlarını yükseltti
Honaz Belediyesi aracıları aradan kaldırıyor! Üretici ve tüketiciye rahat nefes aldıracak
Honaz Belediyesi aracıları aradan kaldırıyor! Üretici ve tüketiciye rahat nefes aldıracak
6. Türkiye-İran "Sınır İlleri Ekonomik İş Birliği'nin toplantısını Yüksekova'da gerçekleştirildi.
6. Türkiye-İran "Sınır İlleri Ekonomik İş Birliği'nin toplantısını Yüksekova'da gerçekleştirildi.
Ümit Özdağ ile ilgili şok iddia! Gözaltına alınan Ambargo TV çalışanı İranlı Ramin Saeidi tek tek açıkladı!
Ümit Özdağ ile ilgili şok iddia! Gözaltına alınan Ambargo TV çalışanı İranlı Ramin Saeidi tek tek açıkladı!
Zabıtadan titiz denetleme! Zincir marketler mercek altına alındı!
Zabıtadan titiz denetleme! Zincir marketler mercek altına alındı!
Çok Okunanlar
Şanlıurfa'da seyir halindeki su yüklü tır asfaltın aniden yarılması ile yolun içine düştü
Şanlıurfa'da seyir halindeki su yüklü tır asfaltın aniden yarılması ile yolun içine düştü
Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı, sıcaklıklar ne kadar? 28 Eylül Perşembe hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı, sıcaklıklar ne kadar? 28 Eylül Perşembe hava durumu
Mersin’de korkunç olay! Bir kadın yatak odasında boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Mersin’de korkunç olay! Bir kadın yatak odasında boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Adana'da nişanlısının babasıyla kavga edip çatışan genç, başından ve karnından vurulup öldü
Adana'da nişanlısının babasıyla kavga edip çatışan genç, başından ve karnından vurulup öldü
Ankara susuzlukla karşı karşıya kaldı, vatandaş Mansur Yavaş'a isyan etti ''Beceremiyoruz deyin çekin gidin''
Ankara susuzlukla karşı karşıya kaldı, vatandaş Mansur Yavaş'a isyan etti ''Beceremiyoruz deyin çekin gidin''
Son Dakika: Saldırı hazırlığı yapan 12 terörist öldürüldü
Son Dakika: Saldırı hazırlığı yapan 12 terörist öldürüldü
Yorumlananlar
Atatürk'e resmine müstehcen hareketlerde bulunan lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı: Atatürk olduğunu bilmiyordum!
Atatürk'e resmine müstehcen hareketlerde bulunan lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı: Atatürk olduğunu bilmiyordum!
Hapis cezası alan HDP'li yöneticisi yurt dışına kaçarken yakalandı
Hapis cezası alan HDP'li yöneticisi yurt dışına kaçarken yakalandı
İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB bozuk merdiveni tamir etmedi, demir bariyerlerle komple kapattı
İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB bozuk merdiveni tamir etmedi, demir bariyerlerle komple kapattı
İstanbul'daki Suriyeliler için karar verildi! Kaydı bulunmayanlara yaptırım
İstanbul'daki Suriyeliler için karar verildi! Kaydı bulunmayanlara yaptırım