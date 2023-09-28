Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında, İran heyetiyle "Sınır İlleri Ekonomik İş Birliği" toplantısı Yüksekova ilçesinde yapıldı.

6. Türkiye-İran "Sınır İlleri Ekonomik İş Birliği'nin toplantısını Yüksekova'da gerçekleştirildi. İran'dan gelen heyet, Vali Ali Çelik ve Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit tarafından Yüksekova'da karşılamasının ardından toplantının yapılacağı otele geçildi. İran heyeti ile birlikte yapılan toplantıda, Esendere Sınır Kapısı'nda yaşanan sorunlar ve sorunların çözümü için yapılacak çalışmaları görüşülürken, heyetle "Sınır İlleri Ekonomik İş Birliği" gerçekleştirildi. Sorunların çözümü noktasında iki ülkenin de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirileceğinin belirtildiği toplantıda Vali Ali Çelik, "İki ülke arasındaki bağların güçlendiğini görmek çok güzel. İran heyetinin ülkemize gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten memnunuz. Bu toplantı iki ülke için hayırlı olsun" dedi.

Yapılan toplantının ardında İran heyeti tekrardan Vali Çelik ve Kaymakam Çimşit tarafından Esendere Sınır Kapısı'ndan ülkeleri İran'a uğurlandı.

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