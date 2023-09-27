Melek Mosso, klibinde oynayan manken sevgilisiyle nişanlandı

Melek Mosso olarak bilinen Denizlili ünlü şarkıcı Melek Davarcı, 2 yılı aşkın süredir birlikte olduğu model Serkan Sağdıç ile aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.

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Melek Mosso, klibinde oynayan manken sevgilisiyle nişanlandı

Denizlili ünlü şarkıcı Melek Mosso, model sevgilisi Serkan Sağdıç ile aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.

Melek Mosso olarak bilinen Denizlili ünlü şarkıcı Melek Davarcı, 2 yılı aşkın süredir birlikte olduğu model Serkan Sağdıç ile aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Mosso, düzenlenen hem nişan hem de kına gecesinden fotoğraf ve testi kırma videolarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Melek Mosso hem nişan hem de kına gecesinden görüntüleri Instagram hesabından paylaştı.Serkan Sağdıç, Melek Mosso’nun "Kirpiklerin" isimli şarkısının klibinde rol almıştı. Klipte iki sevgiliyi oynayan ikilinin arkadaşları kısa süre içinde aşka dönüşmüştü.

Melek Mosso, klibinde oynayan manken sevgilisiyle nişanlandı
Çift, dün akşam aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı.Mosso nişanında beyaz uzun bir elbise tercih ederken Sağdıç da siyah takım elbise giydi.

Melek Mosso, klibinde oynayan manken sevgilisiyle nişanlandı

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KAYNAK: İHA

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