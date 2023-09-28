Honaz Belediyesi aracıları aradan kaldırıyor! Üretici ve tüketiciye rahat nefes aldıracak

Denizli'de Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in desteğiyle hayata geçirilen projeyle aracılar aradan kalkacak, üretici ve tüketici rahat nefes alacak.

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Honaz Belediyesi aracıları aradan kaldırıyor! Üretici ve tüketiciye rahat nefes aldıracak

Denizli'de Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in desteğiyle hayata geçirilen projeyle aracılar aradan kalkacak, üretici ve tüketici rahat nefes alacak.

Meyve üretiminde marka olma yolunda ilerleyen Honaz'da Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Köy Koop Bölge Başkanı Mehmet Varol, Honaz Üretici Birliği Başkanı Kadir Öncan, Köy Koop Müdürü Tolga Tanrıverdi, Dış Ticaretten Sorumlu Murat Ünsal Güney ile birlikte Honaz Belediye binasında bir araya gelerek İş birliği görüşmesi yaptı.

Honaz Belediyesi aracıları aradan kaldırıyor! Üretici ve tüketiciye rahat nefes aldıracak

Aracılar aradan kalkacak, üretici ve tüketici rahat nefes alacak

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Köy Koop Bölge Başkanı Mehmet Varol, Honaz Üretici Birliği Başkanı Kadir Öncan, Köy Koop Müdürü Tolga Tanrıverdi, Dış Ticaretten Sorumlu Murat Ünsal Güney'i ağırladı. Honaz'da Cennet Hurması sezonundan başlayarak, üretimden tüketime aracısız ürün temini konusunda el sıkışıldı. Köy Koop Denizli Birliği, kurutmada kullanacağı yaş meyve ve sebzeleri Honaz Üretici Birliği aracılığı ile temin edecek. Honaz'da üretilen ihracat fazlası ürünler, Honaz Üretici Birliği aracılığıyla değerinde alınarak İstanbul Bayrampaşa'da Köy Koop'un Halinde satışa sunulacak. En geç 3 gün içerisinde bedeli üreticinin hesabına ödenecek.

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KAYNAK: İHA

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